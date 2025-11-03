چراغ سبز نتانیاهو به لایحه اعدام زندانیان فلسطینی

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، کمیته امنیتی پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) امروز -دوشنبه- پیش‌نویس اعدام زندانیان فلسطینین را تایید کرد.

کانال ۱۲ صهیونیستی با اشاره به اینکه کمیته در اولین قرائت آن را تصویب کرده، گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم، به تصویب این لایحه چراغ سبز نشان داد و انتظار می‌رود که روز چهارشنبه در جلسه عمومی کنست به رای گذاشته شود.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، در یادداشت‌های توضیحی این لایحه آمده است: «زندانی‌ای که به جرم قتل با انگیزه نژادپرستی یا خصومت نسبت به عموم مردم محکوم شده باشد، و در شرایطی که جرم با هدف آسیب رساندن به اسرائیل و قوم یهود انجام شده باشد، به اعدام محکوم خواهد شد، حکمی اجباری، نه با اجازه، نه با صلاحدید، این یک حکم اجباری است».

این لایحه همچنین تصریح می‌کند که مجازات اعدام می‌تواند با اکثریت آرا اعمال شود و کاهش مجازات کسی که به مجازات قطعی محکوم شده است، امکان‌پذیر نخواهد بود.

