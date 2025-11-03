مدودف:
غرب ۵۰۰ میلیارد یورو به اوکراین فرستاد و رژیم کییف مقدار زیادی از آن را دزدید
معاون شورای امنیت روسیه گفت که کشورهای غربی نیم تریلیون یورو به اوکراین دادند که دولت کییف بخش زیادی از آن را دزدید.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، اعلام کرد که غرب ۵۰۰ میلیارد یورو به اوکراین فرستاد، در حالی که کییف مقدار بیشماری از بودجه اختصاص داده شده را دزدید.
مدودف در پلتفرم تلگرام نوشت: «نیم تریلیون یورو، این مبلغی است که غرب از سال ۲۰۲۲ به گروه باندرا منتقل کرده است».
مدودف اظهار داشت: «این مبلغ دیوانهواری است. حتی با در نظر گرفتن آنچه دلقکهای خونخوار کییف دزدیده بودند و غارتهایی که توسط باندهای افراطی باندرا انجام شده بود، این مبلغ همچنان عظیم و سرسامآور است».
مقام ارشد روسه بیان کرد که ابعاد سرقت فراتر از همه محدودیتهای معقول است.
وی تاکید کرد که افزایش کمکهای غرب نتیجه درگیری را تغییر نخواهد داد، بلکه فقط اوکراین را بیشتر تضعیف خواهد کرد.