خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدودف:

غرب ۵۰۰ میلیارد یورو به اوکراین فرستاد و رژیم کی‌یف مقدار زیادی از آن را دزدید

غرب ۵۰۰ میلیارد یورو به اوکراین فرستاد و رژیم کی‌یف مقدار زیادی از آن را دزدید
کد خبر : 1708894
لینک کوتاه کپی شد.

معاون شورای امنیت روسیه گفت که کشورهای غربی نیم تریلیون یورو به اوکراین دادند که دولت کی‌یف بخش زیادی از آن را دزدید.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، اعلام کرد که غرب ۵۰۰ میلیارد یورو به اوکراین فرستاد، در حالی که کی‌یف مقدار بی‌شماری از بودجه اختصاص داده شده را دزدید.

مدودف در پلتفرم تلگرام نوشت: «نیم تریلیون یورو،  این مبلغی است که غرب از سال ۲۰۲۲ به گروه باندرا منتقل کرده است».

مدودف اظهار داشت: «این مبلغ دیوانه‌واری است. حتی با در نظر گرفتن آنچه دلقک‌های خونخوار کی‌یف دزدیده بودند و غارت‌هایی که توسط باندهای افراطی باندرا انجام شده بود، این مبلغ همچنان عظیم و سرسام‌آور است».

مقام ارشد روسه بیان کرد که ابعاد سرقت فراتر از همه محدودیت‌های معقول است.

وی تاکید کرد که افزایش کمک‌های غرب نتیجه درگیری را تغییر نخواهد داد، بلکه فقط اوکراین را بیشتر تضعیف خواهد کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ