تاکایچی خواستار دیدار با رهبر کره شمالی شد
نخستوزیر ژاپن نسبت به دیدار با رهبر کره شمالی ابراز تمایل کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «سانائه تاکایچی»، نخستوزیر جدید ژاپن، گفت که میخواهد با «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی دیدار کند، اقدامی که هیچ رهبر ژاپنی دیگری در بیست سال اخیر انجام نداده است.
تاکائچی امروز -دوشنبه- در تجمعی برای درخواست بازگشت شهروندان ژاپنی که دههها پیش توسط کره شمالی ربوده شدند، گفت: «ما قبلا تمایل خود را برای برگزاری یک نشست سران به کره شمالی اعلام کردهایم».
وی اظهار داشت: «خواستار این هستم که رهبران با یکدیگر رو در رو شوند و به نتایج ملموس برسند».
این مسئله یکی از مشکلات مزمن حلنشده بین دو همسایه است که از طریق دریا از هم جدا شدهاند، همسایگانی که سابقه طولانی استعمار و درگیری آنها، تلاشهای قبلی برای مذاکرات دوجانبه را به شکست کشانده است.