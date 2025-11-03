خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکایچی خواستار دیدار با رهبر کره شمالی شد

تاکایچی خواستار دیدار با رهبر کره شمالی شد
کد خبر : 1708848
لینک کوتاه کپی شد.

​نخست‌وزیر ژاپن نسبت به دیدار با رهبر کره شمالی ابراز تمایل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر جدید ژاپن، گفت که می‌خواهد با «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی دیدار کند، اقدامی که هیچ رهبر ژاپنی دیگری در بیست سال اخیر انجام نداده است.

تاکائچی امروز -دوشنبه- در تجمعی برای درخواست بازگشت شهروندان ژاپنی که دهه‌ها پیش توسط کره شمالی ربوده شدند، گفت: «ما قبلا تمایل خود را برای برگزاری یک نشست سران به کره شمالی اعلام کرده‌ایم».

وی اظهار داشت: «خواستار این هستم که رهبران با یکدیگر رو در رو شوند و به نتایج ملموس برسند». 

این مسئله یکی از مشکلات مزمن حل‌نشده بین دو همسایه است که از طریق دریا از هم جدا شده‌اند، همسایگانی که سابقه طولانی استعمار و درگیری آن‌ها، تلاش‌های قبلی برای مذاکرات دوجانبه را به شکست کشانده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ