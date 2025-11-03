خبرگزاری کار ایران
هگست وارد کره جنوبی شد

هگست وارد کره جنوبی شد
وزیر جنگ ایالات متحده وارد کره جنوبی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که «پیت هگست»، وزیر جنگ ایالات متحده، امروز -دوشنبه- پیش از بازدید از منطقه غیرنظامی مرزی با جمهوری دموکراتیک خلق کره، وارد کره جنوبی شد.

به گزارش خبرگزاری کره جنوبی، هگست در قرار است سفری دو روزه به این کشور داشته باشد، در پایگاه هوایی «اوسان»  فرود آمد.

پیش از این، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که ترتیب دادن دیداری بین «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، و «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، در مرز بین دو کره مورد بحث قرار گرفته است.

با این حال، ترامپ بعدا اظهار داشت که واشنگتن و پیونگ یانگ در هماهنگی زمان دیدار او با کیم ناکام مانده‌اند.

 

