کره جنوبی اعلام کرد:
تلاش برای زیردریایی هستهای قصدی برای دامن زدن به رقابت تسلیحاتی نیست
کره جنوبی اعلام کرد که تلاشش برای ساخت زیر دریایی هستهای قصدی برای دامن زدن به رقابت تسلیحاتی نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کره جنوبی امروز -دوشنبه- اعلام کرد که تلاشش برای به دست آوردن زیردریایی هستهای قصدی برای رقابت تسلیحاتی نیست و به واشنگتن و پکن اطمینان داده است که نیاز دارند تا به برنامه زیردریایی هستهای کره شمالی پاسخ دهند.
«وی سونگ-لاک» مشاور امنیت ملی کره جنوبی، روز شنبه گفته بود که سئول از آمریکا درخواست کمک کرده تا بتواند از سوخت برای زیردریاییهای هستهای پیشنهادی خود استفاده کند، زیرا این کار برای اهداف نظامی خواهد بود و آمریکا نیز آن را تایید کرده است.
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که به کره جنوبی اجازه ساخت یک زیردریایی هستهای را داده است. اقدامی چشمگیر که سئول را به جمع کوچک کشورهای دارنده چنین زیردریاییهایی ملحق میکند.