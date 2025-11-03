به گزارش ایلنا به نقل از تاس، شینهوا گزارش داد که موسسه تکنولوژی هاربین در استان هیلونگ‌جیانگ در شمال شرق چین میزبان چهارمین گردهمایی چین-روسیه در زمینه علم و تکنولوژی بود.

بیش از ۲۴۰ متخصص از هر دو کشور، از جمله نزدیک ۱۴۰ محقق از حدود ۵۰ موسسه تحقیقاتی روسیه، در این گردهمایی شرکت کردند.

«شی ژانهویی» معاون دپارتمان استانی علم و تکنولوژی هیلونگ‌جیانگ، طی سخنرانی در این گردهمایی، گفت: «استان هیلونگ‌جیانگ موقعیت‌های منحصربه‌فردی را در رابطه با همکاری چین-روسیه ارائه می‌دهد. [...] و در سال‌های اخیر، دو کشور به طور مداوم به روابط بهبودیافته سطح‌بالایی دست یافته‌اند و به نتایج به‌خصوصی رسیده‌اند.»

شرکت‌‍کنندگان این گردهمایی پیشرفت‌های تحقیقاتی و علمی حاضر در حوزه‌هایی نظیر انرژی، فیزیک و کشفیات فضایی، را در بین دیگر رشته‌ها به بحث گذاشتند.

