واشنگتن عراق را به میدان رقابت نفتی با چین تبدیل کرد

به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک آمریکایی اعلام کردند مارک ساوایا، نماینده ویژه آمریکا در امور عراق، ماموریت خود در بغداد را با سه محور اصلی آغاز کرده است؛ مهم‌ترین آن جلوگیری از تمدید قراردادهای شرکت‌های نفتی چین در میادین نفتی عراق و جایگزینی آنها با شرکت‌های آمریکایی است.

منابع آگاه در گفت‌وگو با وب‌سایت «ارم‌نیوز» گفتند: دو محور دیگر ماموریت ساوایا که از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به او واگذار شده، شامل حمایت از تشکیل دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر و پیگیری طرحی برای کاهش نفوذ نیروهای الحشد الشعبی و «گروه‌های نزدیک به ایران» در عراق است.

بر اساس این گزارش، محور سوم ماموریت ساوایا تمرکز بر تدوین طرحی برای کاهش سلطه گروه‌های وابسته به الحشد الشعبی در عراق و کاهش نقش آنها به عنوان به اصطلاح «بازوی استراتژیک و نظامی ایران» در این کشور است.

ترامپ اخیرا مارک ساوایا- با اصالت کلدانی عراقی- را به‌عنوان نماینده ویژه خود در عراق منصوب کرده است. ساوایا دارای روابط دوستانه با شماری از سیاستمداران عراقی است.

منابع دیپلماتیک آمریکایی تأکید کرده‌اند که اولویت نخست ماموریت سافایا، مدیریت روند خروج شرکت‌های نفتی چین از عراق پس از پایان قراردادهایشان با وزارت نفت و شرکت سومو، شرکت بازاریابی و صادرات نفت عراق، است.

شرکت‌های چینی فعال در میادین نفتی جنوب عراق، به ویژه در جزایر مجنون در بصره و میسان، شامل «جیو جید»، «چونگ‌مان» و «چنهوا» هستند. مجموع سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در عراق در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده و جایگزین شرکت‌های آمریکایی «اکسون موبیل» و «شل» شده‌اند.

به گفته منابع، آمریکا این موضوع را در اولویت نخست ماموریت ساوایا قرار داده، زیرا برنامه چین برای افزایش صادرات نفت عراق به ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰، موجب نگرانی واشنگتن شده است.

