به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، در پی تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز‌ها، ارتش لبنان نیروهای خود در منطقه میس الجبل در شهر مرجعیون در جنوب کشور را به حالت آماده باش در آورد.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، این ارتش همچنین برای مدتی تا عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی، تجهیزات و سربازان خود را در این مکان مستقر کرد.

این امور چند روز پس از اولین دستور جوزف عون، رئیس جمهور لبنان برای مقابله با هرگونه تجاوز نظامی اسرائیل در خاک جنوب لبنان انجام شد.

این دستور پس از تجاوز نیروهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و جان باختن یکی از کارمندان در ساختمانی در منطقه بلیدا و حمله‌ای که از زمان اعلام آتش بس بیروت و تل آویو «بی سابقه» توصیف شده، صادر شده است.

انتهای پیام/