به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که بیشتر از ۱میلیون کودک در نوار غزه کماکان از نبودن آب و غذای کافی و مواجه هستند و به رغم آتش بس، هزاران تن از کودکان گرسنه به بستر می‌روند.

«تس اینگرام» سخنگوی این سازمان این سازمان گفت: «آتش‌بس خبر خوبی بود اما برای پایان دادن به رنج گرسنگی یا تضمین رسیدن آب کافی به خانواده‌ها کافی نبود».

این سازمان توضیح داد که زیرساخت‌های آب و درمانی متحمل خسارات سنگین شده است و خانواده‌ها کماکان به طور روزمره برای نجات در بحبوحه خرابی بیمارستان‌ها و کمبود نیازهای اساسی تلاش می‌کنند.

به گزارش این سازمان کمک‌های بشردوستانه از آغاز آتش‌بس افزایش کمی یافته اما مقداری که به این بخش رسیده کماکان بسار کمتر از سطح آن پیش از جنگ است و تنها بخش کوچکی از نیازهای گسترده جمعیت را برآورده می‌کند.

