به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌در یک مصاحبه تلویزیونی، «زهران ممدانی»، نامزد دموکرات‌ها برای شهرداری نیویورک را مورد حمله قرار داد و او را یک «کمونیست» خواند.

ترامپ گفت که «زهران ممدانی یک کمونیست است و از تفکر سوسیالیستی بسیار دور است.»

زهران ممدانی، نامزد پیشتاز شهرداری نیویورک، به زبان عربی خطاب به ساکنان عرب شهر سخنرانی کرد و موج تحریک علیه خود توسط ‌ترامپ و جمهوری‌خواهان را به چالش کشید.

انتهای پیام/