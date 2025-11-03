خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

زهران ممدانی یک کمونیست است

زهران ممدانی یک کمونیست است
کد خبر : 1708605
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، ‌در یک مصاحبه تلویزیونی، ‌نامزد دموکرات‌ها برای شهرداری نیویورک را مورد حمله قرار داد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌در یک مصاحبه تلویزیونی، «زهران ممدانی»، نامزد دموکرات‌ها برای شهرداری نیویورک را مورد حمله قرار داد و او را یک «کمونیست» خواند.

ترامپ گفت که «زهران ممدانی یک کمونیست است و از تفکر سوسیالیستی بسیار دور است.»

زهران ممدانی، نامزد پیشتاز شهرداری نیویورک، به زبان عربی خطاب به ساکنان عرب شهر سخنرانی کرد و موج تحریک علیه خود توسط ‌ترامپ و جمهوری‌خواهان را به چالش کشید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ