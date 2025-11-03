ترامپ:
زهران ممدانی یک کمونیست است
رئیسجمهور آمریکا، در یک مصاحبه تلویزیونی، نامزد دموکراتها برای شهرداری نیویورک را مورد حمله قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، در یک مصاحبه تلویزیونی، «زهران ممدانی»، نامزد دموکراتها برای شهرداری نیویورک را مورد حمله قرار داد و او را یک «کمونیست» خواند.
ترامپ گفت که «زهران ممدانی یک کمونیست است و از تفکر سوسیالیستی بسیار دور است.»
زهران ممدانی، نامزد پیشتاز شهرداری نیویورک، به زبان عربی خطاب به ساکنان عرب شهر سخنرانی کرد و موج تحریک علیه خود توسط ترامپ و جمهوریخواهان را به چالش کشید.