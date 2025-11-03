خبرگزاری کار ایران
سفر مهم نخست‌وزیر روسیه به چین

نخست‌وزیر روسیه، امروز -دوشنبه- برای یک سفر دو روزه به چین رفت. ‌

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «میخائیل میشوستین»، نخست‌وزیر روسیه، امروز -دوشنبه- برای یک سفر دو روزه به چین رفت.

‌ انتظار می‌رود که وی مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده‌ای با «شی جین‌پینگ»، رئیس جمهور و «لی کیانگ»، نخست‌وزیر چین، علی‌رغم فشارهای غرب، حول محور همکاری‌های اقتصادی و فناوری باشد.

خبرگزاری تاس به نقل از سرویس مطبوعاتی دولت روسیه گزارش داد که میشوستین قرار است روز دوشنبه در شهر هانگژو با لی دیدار کند و روز سه‌شنبه برای مذاکره با شی به پکن سفر خواهد کرد.

خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد که ‌سخنگوی کرملین، روز جمعه گفت که سفر میشوستین به چین «بسیار مهم» است، اما از بیان اینکه‌ ‌ رئیس جمهور روسیه از طریق نخست‌وزیر ‌پیامی برای شی ارسال خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد.

 

