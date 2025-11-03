بازداشت یک مرد سوری در آلمان به اتهام تلاش برای انجام حمله تروریستی
مقامات آلمانی از دستگیری یک مرد ۲۲ ساله سوری در برلین، مظنون به برنامهریزی برای حملهای با انگیزه تروریستی، در بحبوحه افزایش اخیر خشونت در آلمان، خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات آلمانی از دستگیری یک مرد ۲۲ ساله سوری در برلین، مظنون به برنامهریزی برای حملهای با انگیزه تروریستی، در بحبوحه افزایش اخیر خشونت در آلمان، خبر دادند.
سخنگوی دفتر دادستانی عمومی برلین به خبرگزاری فرانسه گفت: «این مظنون روز شنبه در منطقه نویکولن دستگیر شد و مقامات گمان میکنند که او در حال آمادهسازی حملهای با انگیزه تروریستی بوده است.»
وزیر کشور آلمان، در بیانیهای گفت: «این دستگیری بار دیگر نشان میدهد که تهدید تروریستی در آلمان... همچنان بالاست.»