خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت یک مرد سوری در آلمان به اتهام تلاش برای انجام حمله تروریستی

بازداشت یک مرد سوری در آلمان به اتهام تلاش برای انجام حمله تروریستی
کد خبر : 1708591
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات آلمانی‌ از دستگیری یک مرد ۲۲ ساله سوری در برلین، مظنون به برنامه‌ریزی برای حمله‌ای با انگیزه تروریستی، در بحبوحه افزایش اخیر خشونت در آلمان، خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز‌،‌ مقامات آلمانی‌ از دستگیری یک مرد ۲۲ ساله سوری در برلین، مظنون به برنامه‌ریزی برای حمله‌ای با انگیزه تروریستی، در بحبوحه افزایش اخیر خشونت در آلمان، خبر دادند.

سخنگوی دفتر دادستانی عمومی برلین به خبرگزاری فرانسه گفت: «این مظنون روز شنبه در منطقه نویکولن دستگیر شد و مقامات گمان می‌کنند که او در حال آماده‌سازی ‌حمله‌ای با انگیزه تروریستی بوده است.»

‌وزیر کشور آلمان، در بیانیه‌ای گفت: «این دستگیری بار دیگر نشان می‌دهد که تهدید تروریستی در آلمان... همچنان بالاست.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ