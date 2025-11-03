به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- دوشنبه- در گفت‌وگو با شبکه خبری CBS و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برخورداری ایران از توان هسته‌ای، گفت: «نه، چنین اعتقادی ندارم. ایران در حال حاضر هیچ‌گونه توانایی هسته‌ای ندارد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، پیش‌تر تأکید کرده بود ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره نابودی توان هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، پس از سخنان رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا رد شده است.

