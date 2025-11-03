تحرکات مشکوک آمریکا در جزایر ویرجین؛ مقدمه اقدام نظامی علیه ونزوئلا؟

به گزارش ایلنا، خبرگزاری «رویترز» گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد عملیات بازسازی پایگاه نظامی سابق «روزولت رودز» از ماه سپتامبر گذشته آغاز شده است.

بر اساس این تصاویر، نیروهای آمریکایی از ۱۷ سپتامبر گذشته کار پاکسازی و مرمت جاده‌های اطراف باند پرواز این پایگاه را که آمریکا در سال ۲۰۰۴ از آن خارج شده بود، آغاز کرده‌اند.

یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت این پایگاه از موقعیت راهبردی برخوردار است و ظرفیت بالایی برای استقرار نیرو و ذخیره تجهیزات دارد.

رویترز همچنین گزارش داد آمریکا در حال ساخت تأسیسات جدیدی در دو فرودگاه غیرنظامی «پورتوریکو» و «سنت‌کروا» در جزایر ویرجین این کشور در دریای کارائیب است. این مناطق در حدود ۵۰۰ مایل (۸۰۰ کیلومتر) تا ونزوئلا فاصله دارند.

به گفته مقام‌ها و کارشناسانی که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، این ساخت‌وسازها می‌تواند در صورت تصمیم واشنگتن به حمله، زمینه اجرای عملیات نظامی آمریکا در خاک ونزوئلا را فراهم کند.

آمریکا از ابتدای سپتامبر تاکنون دست‌کم ۱۴ حمله علیه قایق‌هایی انجام داده که مدعی است حامل مواد مخدر بوده‌اند؛ حملاتی که تاکنون به مرگ دست‌کم ۶۱ نفر منجر شده است.

گزارش‌های رسانه‌ای همچنین حاکی است آمریکا در هفته‌های اخیر فعالیت‌های نظامی خود را در منطقه کارائیب افزایش داده؛ تحرکاتی که به گفته منابع، ممکن است در چارچوب آماده‌سازی برای عملیات نظامی در داخل ونزوئلا باشد.

