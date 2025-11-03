خبرگزاری کار ایران
در پاسخ به تحرکات اسرائیل در مرزها؛ ارتش لبنان به حالت آماده‌باش درآمد

در پاسخ به تحرکات اسرائیل در مرزها؛ ارتش لبنان به حالت آماده‌باش درآمد
پس از تحرکات ارتش اسرائیل در نزدیکی مرزهای لبنان، ارتش لبنان نیروهای خود را در مرجعیون به حالت آماده‌باش درآورد. این اقدام در پی تشدید تنش‌ها و تأکید مقامات لبنانی بر مقابله با هرگونه نفوذ نظامی این رژیم صورت گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، ارتش لبنان روز یکشنبه نیروهای خود را در شهر «میس‌الجبل» در شهرستان مرجعیتون در جنوب به حالت آماده‌باش درآورد، پس از آنکه تحرکاتی از سوی ارتش اسرائیل در نزدیکی مرزها گزارش شد.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد ارتش اسرائیل نیروهای خود را در داخل اراضی اشغالی در مقابل محله کروم‌المراح در شرق میس‌الجبل به حالت آماده‌باش درآورد، که این اقدام باعث شد ارتش لبنان نیز نیروها و تجهیزات خود را در منطقه مستقر کند. پس از مدتی، ارتش اسرائیل عقب‌نشینی کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، پنجشنبه گذشته برای نخستین بار، دستور داد ارتش به هرگونه تجاوز نظامی اسرائیل به اراضی آزادشده جنوب کشور واکنش نشان دهد.

این دستور پس از آن صادر شد که یک نیروی اسرائیلی به جنوب لبنان نفوذ کرده و یک کارمند را داخل ساختمان شهرداری بلیدا به قتل رساند؛ اقدامی که به گفته مقامات لبنان «بی‌سابقه» بوده است و از زمان توافق آتش‌بس با اسرائیل رخ نداده بود.

طی هفته‌های اخیر، تنش‌ها در جنوب لبنان تشدید شده و به رغم توافق آتش‌بس، ارتش اسرائیل حملات هوایی تقریبا روزانه خود را بر اراضی لبنان ادامه می‌دهد.

همچنین جمعه، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که تل‌آویو در حال بررسی افزایش عملیات نظامی در لبنان است، با این ادعا که این اقدام در واکنش به تلاش‌های حزب‌الله برای تقویت توانمندی‌هایش صورت می‌گیرد.

این توافق پس از حمله‌ای که اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ علیه لبنان آغاز کرده بود و در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد، به اجرا درآمد. این جنگ بیش از ۴ هزار کشته و حدود ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشت.

