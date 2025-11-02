خبرگزاری کار ایران
ادعای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی:

اجازه نخواهیم داد لبنان به جبهه‌ای تازه علیه ما تبدیل شود

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اعلام این‌که «حزب‌الله در تلاش برای تجدید تسلیحات خود است»، مدعی شد که اسرائیل «حق دفاع از خود» را اعمال خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اعلام این‌که «حزب‌الله در تلاش برای تجدید تسلیحات خود است»، مدعی شد که اسرائیل «حق دفاع از خود» را اعمال خواهد کرد.

نتانیاهو در آغاز نشست کابینه گفت: «انتظار داریم دولت لبنان به تعهد خود برای خلع سلاح حزب‌الله عمل کند، اما روشن است که ما طبق مفاد آتش‌بس، حق دفاع از خود را حفظ می‌کنیم».

وی افزود: «اجازه نخواهیم داد لبنان به جبهه‌ای تازه علیه ما تبدیل شود و در صورت لزوم اقدام خواهیم کرد«.

این اظهارات در حالی بیان شد که به‌رغم آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ میان حزب‌الله و اسرائیل، نیروهای این رژیم همچنان در پنج منطقه جنوب لبنان مستقر هستند و حملات هوایی خود را ادامه می‌دهند؛ حملاتی که تل‌آویو مدعی است مواضع و نیروهای حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد.

 

 

