هشدار کاخ سفید به دولت عراق در قبال اقدامات احتمالی واشنگتن طی روزهای آینده در منطقه

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، کاخ سفید به دولت عراق در خصوص تحرکات گروه‌های مسلح این کشور و نشان دادن هرگونه واکنش در قبال اقدامات احتمالی واشنگتن طی روزهای آینده در منطقه نزدیک به عراق، به شدت هشدار داد.

تنها به فاصله دو روز پس از ارسال پیام حمایتی واشنگتن به بغداد در خصوص آینده روابط دو کشور، دولت عراق ظاهراً خطرناک‌ترین هشدار کاخ سفید را نیز در رابطه با گروه‌های مسلح دریافت کرده است.

این هشدار حاوی تهدیدی مستقیم بوده است که در صورت هرگونه اقدام تلافی‌جویانه از سوی گروه‌های مسلح عراقی در پاسخ به عملیات‌های نظامی قریب‌الوقوع امریکا در منطقه نزدیک به عراق طی روزهای آینده، عواقب جدی در انتظار آنان خواهد بود.

این منبع درباره جزئیات این هشدار نوشت، «ثابت العباسی»، وزیر دفاع عراق، در یک مصاحبه تلویزیونی فاش کرد این هشدار شدیداللحن از سوی ‌وزیر دفاع آمریکا، طی یک تماس تلفنی به او ابلاغ شده است.

العباسی گفت: هگست دولت بغداد را از هرگونه مشارکت گروه‌های مسلح در عملیات نظامی احتمالی در منطقه برحذر داشته، بدون آن‌که جزئیاتی درباره ماهیت یا محل این عملیات ارائه کند.

وزیر دفاع عراق تصریح کرد که مکالمه تلفنی‌اش با هگست، که حدود ۱۲ دقیقه به طول انجامید، در حضور جمعی از فرماندهان ارشد نظامی عراق از جمله رئیس ستاد ارتش، معاون فرمانده عملیات مشترک، معاون عملیات و رئیس اطلاعات نظامی انجام شده است.

به گفته وزیر دفاع عراق، محور اصلی گفت‌وگو شامل همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی میان دو کشور، هماهنگی در زمینه پهپادها، و بررسی پیش‌نویس یادداشت تفاهم امنیتی جدید میان بغداد و واشنگتن بوده است.

وی افزود در این تماس، موضوع تحویل بالگردهای آمریکایی «بل» به عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق این گزارش، وزیر جنگ آمریکا در پیامی مستقیم خطاب به همتای عراقی خود گفته است: « این آخرین هشدار ماست و شما به‌خوبی می‌دانید واکنش دولت فعلی چگونه خواهد بود.

این هشدار در حالی صادر شده که روزنامه صهیونیستی «معاریو» روز گذشته در گزارشی ادعایی نوشت: ایران از طریق نیروهای مقاومت در عراق، به‌ویژه گروه النجباء، در آماده‌باش کامل برای حمله به اسرائیل قرار دارد. مقامات اسرائیلی مدعی هستند که فعالیت‌های گروه‌های مقاومت در عراق، می‌تواند تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی و منافع آن‌ها در عراق و اطراف مرزهای این کشور باشد، موضوعی که به نظر می‌رسد کاخ سفید را به ارسال پیام هشدارآمیز به دولت عراق واداشته است.

انتهای پیام/