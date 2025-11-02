هاکان فیدان وارد بغداد شد
وزیرخارجه ترکیه وارد بغداد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «هاکام فیدان» وزیرخارجه ترکیه امروز -یکشنبه- برای سفر رسمی دو روزه وارد بغداد شد.
بر اساس بیانیهای که وزارت خارجه عراق منتشر کرد، در جریان سفر فیدان قرار است تا راههای تقویت همکاری در زمینههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منابع آبی مورد گفتوگو قرار بگیرد.
همچنین موضوعات کلیدی از جمله پروژه «راه توسعه» میان ترکیه و عراق، همکاری درمورد منابع آبی و مدیریت رودخانههای مشترک، امنیت منطقهای، و مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار بگیرد.