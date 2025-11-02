به دنبال تحکیم روابط نظامی با تایوان هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پیت هگست» وزیر جنگ ایالات متحده، امروز -یکشنبه- در سفر به «هانوی» پایتخت ویتنام جایی که قرار است با رهبران این کشور جنوب شرقی آسیا دیدار کند، گفت که واشنگتن خواهان همکاری نظامی عمیق‌تر با این کشور است.

هگست پیش از دیدار با «فان ون جیانگ» وزیر دفاع ویتنام، گفت که روابط نظامی واشنگتن با ویتنام شامل تحویل سه فروند ناو به گارد ساحلی این کشور و سه فروند هواپیمای آموزشی تی-۶ از سفارش ۱۲ فروندی بوده است.

هگست با بیان اینکه ایالات متحده از یک ویتنام قوی و مستقل حمایت می‌کند، گفت: «ایالات متحده متعهد به ادامه این پروژه‌ها و پروژه‌های دیگر است».

وزیر دفاع آمریکا افزود:‌ «همکاری عمیق‌تر به نفع هر دو کشور ما خواهد بود».

