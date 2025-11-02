مقام صهیونیست: احتمال جنگ جدید با لبنان بالاست

به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» اعلام کرد تل‌آویو در صورت عدم خلع سلاح نیروهای حزب‌الله، آماده از سرگیری عملیات نظامی در لبنان است.

او تأکید کرد که ارتش اسرائیل از مواضعی که در جریان درگیری‌های اخیر در جنوب لبنان اشغال کرده، عقب‌نشینی نخواهد کرد و حضور نظامی در پنج منطقه جنوبی لبنان ادامه خواهد داشت.

این مقام اسرائیلی مدعی شد حزب‌الله طی ماه‌های گذشته موفق شده صدها راکت کوتاه‌برد را از خاک سوریه به لبنان منتقل کند و در حال بازسازی توان موشکی خود است.

او هشدار داد که اگر روند خلع سلاح حزب‌الله انجام نشود، اسرائیل ممکن است بار دیگر مناطق جنوبی بیروت را هدف حمله قرار دهد.

هم‌زمان، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، گفته است تل‌آویو قصدی برای توقف حملات یا خروج از «کمربند امنیتی» جنوب لبنان ندارد و اگر از خاک لبنان به شهرک‌های اسرائیلی شلیک شود، پاسخ مستقیما در بیروت خواهد بود.

