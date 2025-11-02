خبرگزاری کار ایران
نخست وزیر سابق روسیه:

زندگی مادورو در خطر است

زندگی مادورو در خطر است
نخست وزیر سابق روسیه گفت که زندگی رئیس جمهور ونزوئلا در خطر است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی استپاشین» نخست وزیر سابق روسیه، با اشاره به اینکه تاریخ موارد متعددی از هدف قرار گرفتن رهبران کشورهایی که در واشنگتن محبوب نیستند را نشان می‌دهد، اظهار داشت که جان «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، در خطر است.

استپاشین به خبرگزاری تاس گفت: «بزرگترین خطر، جان رئیس جمهور ونزوئلا را تهدید می‌کند. او به عنوان قاچاقچی مواد مخدر اعلام شده است، جایزه یک میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، پیشنهاد شده و عملیات تعقیب و گریز آغاز شده است».

وی اظهار داشت: «این بسیار خطرناک است. ما نمونه‌های زیادی از اقدامات مشابه ایالات متحده علیه رهبران کشورهایی که آنها را نامناسب می‌داند، می‌شناسیم».

نخست وزیر اسبق روسیه همچنین احتمال وقوع درگیری نظامی میان ایالات متحده و ونزوئلا را بسیار زیاد دانست.

 

