بازداشت ۲۱ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی

به گزارش ایلنا به نقل از تالجزیره، خبرگزاری فلسطینی وقا گزارش داد که نیروهای رژیم صهیونییستی ۲۱ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

براساس گزارش وفا این بازداشتی‌ها در جریان یورش‌های گسترده انجام شد و همچنین شامل کودکان نیز بود.

به نقل ازآمارهای فلسطینی بیش ا ز ۲۰ هزار فلسطینی به دست اشغالگران صهیونست در سزمین‌های اشغالی از آغاز نسل کشی در ۲ سال قبل تاکنون بازداشت شده‌اند.

انتهای پیام/