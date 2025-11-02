خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت ۲۱ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی

بازداشت ۲۱ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی
کد خبر : 1708307
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از بازداشت ۲۱ فلسطینی به دست نیروهای اشغالگر صهیونیست در کرانه باختری اشغالی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از تالجزیره، خبرگزاری فلسطینی وقا گزارش داد که نیروهای رژیم صهیونییستی ۲۱ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

براساس گزارش وفا این بازداشتی‌ها در جریان یورش‌های گسترده انجام شد و همچنین شامل کودکان نیز بود.

به نقل ازآمارهای فلسطینی بیش ا ز ۲۰ هزار فلسطینی به دست اشغالگران صهیونست در سزمین‌های اشغالی از آغاز نسل کشی در ۲ سال قبل تاکنون بازداشت شده‌اند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ