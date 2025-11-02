خبرگزاری کار ایران
تمرکز باید بر حل‌و‌فصل اوکراین باشد نه دیدار پوتین-ترامپ

سخنگوی کاخ کرملین گفت که تمرکزها باید نه بر دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه که بر حل‌وفصل مسئله اوکراین متمرکز باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگیو کاخ کرملین امروز -یکشنبه- گفت که آنچه اکنون لازم است نه دیدار فوری میان روسای جمهور روسیه و آمریکا بلکه تمرکز بر حل‌وفصل مناقشه اوکراین است.

 پسکوف  در پاسخ به سوالی از سوی خبرگزاری تاس در رابطه با تلاش فوری برای گفت‌وگوهای رو در رو میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور  روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده  گفت: «آنچه اکنون لازم است تمرکز بر مسائل حول محور حل‌و‌فصل بحران اوکراین است تا سازماندهی فوری دیدار میان پوتین و ترامپ».

به گفته پسکوف، اکنون هیچ نیازی برای چنین دیدار وجود ندارد، نیست، وی اظهار داشت: «در این لحظه آنچه لازم است    تلاش  بسیار موشکافانه بر جزئیات حل‌و‌فصل مشکلات پیرامون اوکراین  است».

 

