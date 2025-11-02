رئیس جمهور نیجریه اظهارات ترامپ در رابطه با کشورش را رد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «بولا احمد تینوبو» رئیس جمهور نیجریه، روزگذشته -شنبه- اظهارات «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود، مبنی بر اینکه مسیحیان نیجریه‌ای در معرض تهدید وجودی هستند را رد و تاکید کرد که کشورش آزار و اذیت مذهبی را تحمل نمی‌کند.

تینوبو گفت: «نیجریه کشوری دموکراتیک است که با ضمانت‌های قانون اساسی آزادی مذهبی اداره می‌شود».

وی اظهار داشت: «از سال ۲۰۲۳، دولت ما گفت‌وگوی آزاد و فعالی را با رهبران مسیحی و مسلمان برای رسیدگی به مسائل امنیتی که شهروندان را صرف نظر از اعتقادات یا مناطقشان تحت تاثیر قرار می‌دهد، حفظ کرده است».

این اظهارت رئیس جمهور نیجریه در پلترم ایکس در اشاره به پست ترامپ مطرح شد.

ترامپ در این پست گفته بود که به وزارت جنگ دستور داده است تا برای اقدام نظامی احتمالی در نیجریه آماده شود و ادعا کرده بود که مسیحیان آنجا در معرض قتل عام گسترده قرار گرفته‌اند و از تعلیق کمک‌ها و مساعدت‌ها به نیجریه و قرار گرفتن آن در فهرست کشورهای مورد نگرانی ویژه خبر داده بود.

