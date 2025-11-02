خبرگزاری کار ایران
ترامپ «کارت هسته‌ای» خود را علیه تعطیلی دولت رو کرد

رئیس‌جمهور آمریکا، از جمهوری‌خواهان سنا خواست تا با استفاده از «گزینه هسته‌ای» به تعطیلی طولانی‌مدت دولت پایان دهند؛ اقدامی که می‌تواند بن‌بست سیاسی را بشکند و از آثار اقتصادی و اجتماعی توقف فعالیت‌های دولتی بکاهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اعضای حزب جمهوری‌خواه در سنای این کشور خواست تا از «گزینه هسته‌ای» برای پایان دادن به تعطیلی دولت استفاده کنند؛ بحرانی که باعث شده دولت فدرال در آستانه طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ آمریکا قرار گیرد. این گزارش توسط روزنامه «تلگراف» منتشر شده است.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» از جمهوری‌خواهان خواست با استفاده از «کارت ترامپ» و متوسل شدن به «گزینه هسته‌ای»، مانع‌تراشی و تأخیر در تصویب قوانین را همین حالا پایان دهند.

تعطیلی دولت زمانی رخ می‌دهد که کنگره نتواند طرح‌های بودجه‌ای برخی یا تمام نهادهای دولتی را تصویب کند و بدون تصویب این بودجه، دولت قادر به خرج کردن منابع مالی نیست.

این تعطیلی منجر به قطع بودجه و تعطیلی بسیاری از موزه‌ها و پارک‌های ملی شده و کارمندان فدرال نیز به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند.

روزنامه تلگراف افزود که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانسته‌اند بن‌بست در تصویب بودجه مراقبت‌های بهداشتی مرتبط با قانون «اوباماکر» را بشکنند. هرچند جمهوری‌خواهان اکثریت کرسی‌های سنا را در اختیار دارند، اما برای تصویب طرح بودجه به ۶۰ رأی نیاز دارند که از سوی دموکرات‌ها تامین نمی‌شود.

ترامپ با اشاره به گزینه هسته‌ای، خواستار حذف شرط اکثریت ۶۰ رأی شد؛ اقدامی که به جمهوری‌خواهان این امکان را می‌دهد تا با اکثریت خود، حتی در صورت مخالفت دموکرات‌ها، بودجه را تصویب کنند.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که حذف این مانع ممکن است پیامدهای سنگینی برای جمهوری‌خواهان داشته باشد، چرا که می‌تواند روند مخالفت آنها با طرح‌های دموکرات‌ها در آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

