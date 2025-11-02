وزارت خارجه آمریکا:
هیچ راهحل نظامی در سودان وجود ندارد
وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن جنایاتی که نیروهای واکنش سریع در شهر الفاشر سودان مرتکب شدهاند، تاکید کرد که هیچ راهحل نظامی در سودان وجود ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای جنایات گروهی را که گزارش شده نیروهای واکنش سریع سودان در شهر الفاشر این کشور مرتکب شدند، محکوم کرده و ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به جان غیرنظامیان این شهر و آنهایی که به مناطق مجاور گریختهاند، تاکید کرد که نیروهای واکنش سریع باید اقدامات انتقامجویانه و خشونت نژادی را متوقف کرده و فاجعه «الجنینه» نباید تکرار شود.
این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود با اشاره به اینکه آمریکا به همکاری با شرکای خود جهت ایجاد یک مسیر مسالمتآمیز در سودان ادامه خواهد داد، تاکید کرد که هیچ راهحل نظامی در سودان وجود ندارد و حمایت نظامی خارجی تنها موجب طولانیتر شدن درگیری میشود.