خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انگلیس، آلمان و اردن خواستار آتش‌بس فوری در سودان شدند

انگلیس، آلمان و اردن خواستار آتش‌بس فوری در سودان شدند
کد خبر : 1708138
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای خارجه انگلیس، آلمان و اردن خواستار آتش‌بس فوری و پایان دادن به خشونت‌ها در سودان شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزرای خارجه انگلیس آلمان و اردن روز گذشته -شنبه- در پی گزارش‌هایی از جنایات و نقض حقوق بشر در منطقه «دارفور» سودان، به صورت مشترک خواستار آتش‌بس فوری در  این کشور شدند.

وزرای خارجه سه کشور  در یک اجلاس امنیتی در «منامه»  پایتخت بحرین، آنچه را که خشونت وحشتناک  نیروهای شبه‌نظامی پشتیبانی سریع در شهر «الفاشر»  توصیف دانستند، محکوم کردند.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که نیروهای پشتیبانی سریع حملات شدیدی به الفاشر انجامک داده‌اند و صدها غیرنظامی را کشته و حملات قومی انجام داده‌اند.

مقامات می‌گویند بیش از ۴۵۰ نفر در یک بیمارستان کشته شده‌اند و گزارش‌هایی از اعدام‌های دسته‌جمعی و خشونت جنسی وجود دارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ