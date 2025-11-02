به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزرای خارجه انگلیس آلمان و اردن روز گذشته -شنبه- در پی گزارش‌هایی از جنایات و نقض حقوق بشر در منطقه «دارفور» سودان، به صورت مشترک خواستار آتش‌بس فوری در این کشور شدند.

وزرای خارجه سه کشور در یک اجلاس امنیتی در «منامه» پایتخت بحرین، آنچه را که خشونت وحشتناک نیروهای شبه‌نظامی پشتیبانی سریع در شهر «الفاشر» توصیف دانستند، محکوم کردند.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که نیروهای پشتیبانی سریع حملات شدیدی به الفاشر انجامک داده‌اند و صدها غیرنظامی را کشته و حملات قومی انجام داده‌اند.

مقامات می‌گویند بیش از ۴۵۰ نفر در یک بیمارستان کشته شده‌اند و گزارش‌هایی از اعدام‌های دسته‌جمعی و خشونت جنسی وجود دارد.

