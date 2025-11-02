خبرگزاری کار ایران
در دولت ترامپ، هر روز مثل هالووین است

در دولت ترامپ، هر روز مثل هالووین است
رئیس‌جمهور سابق آمریکا‌ به ‌رئیس فعلی کاخ سفید حمله کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، به «دونالد ترامپ»، رئیس فعلی کاخ سفید حمله کرد.

وی گفت که در دولت ترامپ انگار «هر روز هالووین است - با این فرق که همه چیز فریب است و هیچ شیرینی‌ای در کار نیست».

اوباما همچنین ترامپ را به باد انتقاد گرفت و گفت: «این بدتر از آن چیزی است که حتی انتظار داشتم.»

اوباما ‌گفت: «اینطور نیست که ما پیش‌بینی برخی از این اتفاقات را نکرده باشیم. اعتراف می‌کنم که بدتر از آن چیزی است که حتی انتظار داشتم. اما من به همه شما هشدار داده بودم.»

 

