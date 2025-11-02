خبرگزاری کار ایران
هگست به ویتنام سفر می‌کند

هگست به ویتنام سفر می‌کند
وزیر جنگ ایالات متحده به ویتنام سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل رویترز، «پیت هگست» وزیر جنگ ایالات متحده، امروز -یکشنبه- در  بحبوحه مذاکرات طولانی در مورد عرضه احتمالی تجهیزات نظامی از جمله هواپیماهای ترابری و بالگرد به دشمن سابق خود، سفر به «هانوی» پایتخت ویتنام سفر و با مقمات ارشد این کشور دیدار می‌کند.

به گفته یک مقام ویتنامی که در جریان این سفر قرار گرفته است، انتظار می‌رود هگست پس از یک سری جلسات در مالزی با همتایان آسیایی خود، اوایل بعد از ظهر یکشنبه وارد پایتخت ویتنام شود.

 این مقام گفت که انتظار می‌رود هگست با «تو لام» رئیس حزب کمونیست ویتنام، «لونگ کونگ» رئیس جمهور و «فان ون جیانگ» وزیر دفاع، دیدار کند.

به گفته این مقام و یک منبع مطلع ویتنامی دیگر، انتظار می‌رود مذاکرات در مورد تامین تسلیحات توسط ایالات متحده در دستور کار اصلی قرار داشته باشد. 

