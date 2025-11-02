خبرگزاری کار ایران
نیازی به برگزاری نشست فوری میان ترامپ و پوتین نیست

سخنگوی کرملین، به خبرگزاری تاس گفت که امکان برگزاری نشست فوری میان رهبران روسیه و آمریکا وجود دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، به خبرگزاری تاس گفت که امکان برگزاری نشست فوری میان رهبران روسیه و آمریکا وجود دارد.

وی گفت: ‌«امکان برگزاری دیدار بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش وجود دارد، اما در حال حاضر نیازی به آن نیست.»

وی خاطرنشان کرد: «از نظر فرضی، این امکان وجود دارد، اما در حال حاضر نیازی به آن نیست.»

پسکوف تأکید کرد که اکنون کار دقیق و پرزحمت برای حل و فصل بحران اوکراین مورد نیاز است.

 

