وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:
حملات به لبنان متوقف نمیشود/ در صورت شلیک از جنوب، بیروت را هدف میگیریم
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد تلآویو قصدی برای توقف حملات یا خروج از «کمربند امنیتی» جنوب لبنان ندارد و اگر از خاک لبنان به شهرکهای اسرائیلی شلیک شود، پاسخ مستقیما در بیروت خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تلآویو قصدی برای توقف حملات به لبنان یا عقبنشینی از «کمربند امنیتی» در جنوب این کشور ندارد و در حال حاضر فرصتی به فشارهای آمریکا برای خلع سلاح حزبالله داده است.
کاتس شامگاه شنبه در اظهاراتی گفت: «در منطقه جلیل به آرامشی دست یافتهایم که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است. آمریکا در حال فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله است و ما فعلا به این روند فرصت میدهیم.»
وی همچنین افزود: «به مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکایی اطلاع دادم که اگر از سوی لبنان حتی به یکی از شهرکهای اسرائیلی شلیک شود، پاسخ ما در بیروت خواهد بود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه خاک لبنان ادامه میدهد و با اشغال برخی نقاط در جنوب این کشور، بهصورت آشکار توافق آتشبس را نقض میکند.
تصریحات کاتس پس از سفر مورگان اورتگاس، فرستاده ویژه آمریکا، به لبنان و سرزمینهای اشغالی بیان شده است.