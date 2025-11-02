خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

حملات به لبنان متوقف نمی‌شود/ در صورت شلیک از جنوب، بیروت را هدف می‌گیریم

حملات به لبنان متوقف نمی‌شود/ در صورت شلیک از جنوب، بیروت را هدف می‌گیریم
کد خبر : 1708106
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد تل‌آویو قصدی برای توقف حملات یا خروج از «کمربند امنیتی» جنوب لبنان ندارد و اگر از خاک لبنان به شهرک‌های اسرائیلی شلیک شود، پاسخ مستقیما در بیروت خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل‌آویو قصدی برای توقف حملات به لبنان یا عقب‌نشینی از «کمربند امنیتی» در جنوب این کشور ندارد و در حال حاضر فرصتی به فشارهای آمریکا برای خلع سلاح حزب‌الله داده است.

کاتس شامگاه شنبه در اظهاراتی گفت: «در منطقه جلیل به آرامشی دست یافته‌ایم که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است. آمریکا در حال فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله است و ما فعلا به این روند فرصت می‌دهیم.»

وی همچنین افزود: «به مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکایی اطلاع دادم که اگر از سوی لبنان حتی به یکی از شهرک‌های اسرائیلی شلیک شود، پاسخ ما در بیروت خواهد بود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه خاک لبنان ادامه می‌دهد و با اشغال برخی نقاط در جنوب این کشور، به‌صورت آشکار توافق آتش‌بس را نقض می‌کند.

تصریحات کاتس پس از سفر مورگان اورتگاس، فرستاده ویژه آمریکا، به لبنان و سرزمین‌های اشغالی بیان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ