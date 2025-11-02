دستکم ۲۳ کشته در پی آتشسوزی در مکزیک
آتشسوزی مرگباری یک فروشگاه در مرکز شهر هرموسیلو در مکزیک حداقل ۲۳ کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس،
در پی آتشسوزی ۱۲ نفر زخمی شدند.
فرماندار ایالت سونورا، محل سکونت این شهر، در ویدئویی در رسانههای اجتماعی گفت: «من دستور تحقیقات کامل و شفاف برای روشن شدن علل حادثه را دادهام.»
دادستان کل ایالت، با استناد به خدمات پزشکی قانونی خود، گفت که به نظر میرسد بیشتر مرگ و میرها ناشی از استنشاق گازهای سمی بوده است.