دیدار مشاور امنیت ملی عراق و وزیر کشور آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق در منامه با «داگ برگوم»، وزیر کشور امریکا دیدار کرد.

براساس بیانیه دفتر الاعرجی، دو طرف تداوم همکاری امنیتی عراق و امریکا و توسعه شراکت استراتژیک بین دو کشور در زمینه اطلاعات، تبادل تجربه، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را بررسی کردند.

در این دیدار نقش موثر عراق در ثبات منطقه از طریق سیاست دولت عراق در دور شدن از درگیری‌ها و تقریب دیدگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد.

