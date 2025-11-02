ترامپ نیجریه را تهدید نظامی کرد
رئیسجمهور آمریکا در اشاره به ادامه خشونتها در نیجریه، تهدید کرد در صورت تداوم آن، آمریکا «با تمام قوا» وارد عمل میشود. او از پنتاگون خواست برای اقدام نظامی احتمالی آماده شود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد امروز- یکشنبه- نیجریه را به عملیات نظامی تهدید کرد و گفت در صورت ادامه کشتار مسیحیان در این کشور، واشنگتن آماده مداخله نظامی خواهد بود.
ترامپ در حساب کاربری خود در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت که از وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) خواسته تا در صورت ادامهٔ قتل مسیحیان در نیجریه برای هر نوع مداخلهٔ نظامی احتمالی آماده شود».
وی افزود که دولت آمریکا فوراً تمامی کمکها و مساعدتهای خود به نیجریه را قطع خواهد کرد.
ترامپ همچنین تأکید کرد که ایالات متحده «هماکنون ممکن است با تمام قوا به این کشور شوم برود تا بهطور کامل تروریستهایی را که این فجایع هولناک را مرتکب میشوند، نابود سازد».
این در حالی است که به گزارش پایگاه دادههای «آکلِد»، از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۵۲ هزار غیرنظامی در جریان خشونتهای گروههای مسلح در نیجریه کشته شدهاند، که قربانیان آن میان مسیحیان و مسلمانان تقریبا بهطور مساوی تقسیم شدهاند.
بر اساس همین دادهها، در بازه پنجساله اخیر، بیش از ۳۱۸ مسیحی و بیش از ۴۰۰ مسلمان قربانی حملات خشونتآمیز بودهاند.
دولت نیجریه نیز ضمن رد قاطع این ادعاها، تاکید کرده که خشونتها در کشور عمدتا ماهیتی قومی، جغرافیایی یا مرتبط با منابع طبیعی دارند و ربطی به جنگ دینی ندارند.