خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ نیجریه را تهدید نظامی کرد

ترامپ نیجریه را تهدید نظامی کرد
کد خبر : 1708078
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در اشاره به ادامه خشونت‌ها در نیجریه، تهدید کرد در صورت تداوم آن، آمریکا «با تمام قوا» وارد عمل می‌شود. او از پنتاگون خواست برای اقدام نظامی احتمالی آماده شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز- یک‌‌شنبه- نیجریه را به عملیات نظامی تهدید کرد و گفت در صورت ادامه کشتار مسیحیان در این کشور، واشنگتن آماده مداخله نظامی خواهد بود.

ترامپ در حساب کاربری خود در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت که از وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) خواسته تا در صورت ادامهٔ قتل مسیحیان در نیجریه برای هر نوع مداخلهٔ نظامی احتمالی آماده شود».

وی افزود که دولت آمریکا فوراً تمامی کمک‌ها و مساعدت‌های خود به نیجریه را قطع خواهد کرد.

ترامپ همچنین تأکید کرد که ایالات متحده «هم‌اکنون ممکن است با تمام قوا به این کشور شوم برود تا به‌طور کامل تروریست‌هایی را که این فجایع هولناک را مرتکب می‌شوند، نابود سازد».

این در حالی است که به گزارش پایگاه داده‌های «آکلِد»، از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۵۲ هزار غیرنظامی در جریان خشونت‌های گروه‌های مسلح در نیجریه کشته شده‌اند، که قربانیان آن میان مسیحیان و مسلمانان تقریبا به‌طور مساوی تقسیم شده‌اند.

بر اساس همین داده‌ها، در بازه پنج‌ساله اخیر، بیش از ۳۱۸ مسیحی و بیش از ۴۰۰ مسلمان قربانی حملات خشونت‌آمیز بوده‌اند.

دولت نیجریه نیز ضمن رد قاطع این ادعاها، تاکید کرده که خشونت‌ها در کشور عمدتا ماهیتی قومی، جغرافیایی یا مرتبط با منابع طبیعی دارند و ربطی به جنگ دینی ندارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ