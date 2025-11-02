حمله با چاقو در یک قطار در شرق انگلیس/ ۲ نفر بازداشت شدند

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اسکای‌نیوز، پلیس انگلیس شامگاه شنبه از بازداشت دو مظنون به دنبال حمله با چاقو در یک قطار مسافربری خبر داد.

این حادثه حدود ساعت ۱۹:۴۰ به وقت محلی در قطار مسیر «دانکستر – لندن» رخ داد و قطار پس از تماس مسافران با پلیس، در ایستگاه «هانتینگدون» در شهر کمبریج‌شایر متوقف شد.

بنابر اعلام پلیس، چندین نفر در این حمله زخمی و به بیمارستان منتقل شده‌اند. خدمات اورژانس شرق انگلیس نیز از اعزام گسترده نیروهای امدادی به محل حادثه خبر داده است.

ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای ویژه پلیس در حال دویدن در سکوی ایستگاه و ورود به واگن‌های قطار هستند.

یکی از شاهدان عینی به اسکای‌نیوز گفت که حدود ۱۰ دقیقه پس از حرکت قطار از «پیتر‌برو»، صدای فریاد شنیده و سپس مسافری خون‌آلود را دیده که فریاد می‌زده: «آن‌ها چاقو دارند، من را زدند!»

به گفته وی، مسافران پس از توقف قطار تخلیه شدند و نیروهای پلیس یکی از مهاجمان را که چاقویی بزرگ در دست داشت با شوکر از پا درآوردند.

پلیس کمبریج‌شایر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات در جریان است و جاده منتهی به مرکز شهر بسته شده است. شرکت ریلی «لندن نورث‌ایسترن» نیز از انسداد کامل مسیرهای ریلی اطراف ایستگاه هانتینگدون و اختلال جدی در تردد تا پایان روز خبر داد.

«کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به این حادثه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «این حادثه هولناک به شدت نگران‌کننده است. با خانواده قربانیان و نیروهای امدادی ابراز همدردی می‌کنم».

«شبانه محمود» وزیر کشور انگلیس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «از وقوع این حادثه عمیقاً متأثر است» و از شهروندان خواست از گمانه‌زنی خودداری کنند.

وی افزود که «دو مظنون بلافاصله بازداشت شده و در اختیار پلیس هستند».

