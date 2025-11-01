نواف سلام وارد مصر شد

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «نواف سلام» نخست‌وزیر و شماری از اعضای کابینه لبنان در فرودگاه بین‌المللی قاهره مورد استقبال مصطفی المدبولی نخست‌وزیر مصر قرار گرفتند.

نواف سلام را در این سفر، عامر البساط وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان و کلود الحجل مشاور نخست‌وزیر لبنان همراهی می‌کنند.

قرار است نواف سلام عصر امروز در مراسم افتتاح موزه بزرگ مصر در قاهره شرکت کند. همچنین وی ریاست هیئت لبنانی را در دهمین دوره نشست‌های کمیته عالی مشترک لبنان و مصر که روز یکشنبه برگزار خواهد شد، برعهده خواهد داشت.

