شمار شهدای غزه به ۶۸ هزار و ۸۵۸ نفر رسید

منابع پزشکی در غزه اعلام کردند که شمار شهدای این منطقه به ۶۸ هزار و ۸۵۸ نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که آمار شهدای حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی  به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۸هزار و ۸۵۸ نفر رسیده است و در همین زمان نیز ۱۷۰هزار ۶۶۴ نفر نیز مجروح شده‌اند.

منابع پزشکی همچنین گزارش دادند که  بیمارستان‌های نوار غزه پیکر ۲۲ ​​فلسطینی، از جمله پنج شهید حملات اخیر و همچنین ۱۷ پیکر که از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند، را تحویل گرفتند.

 

