شمار شهدای غزه به ۶۸ هزار و ۸۵۸ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که آمار شهدای حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۸هزار و ۸۵۸ نفر رسیده است و در همین زمان نیز ۱۷۰هزار ۶۶۴ نفر نیز مجروح شده‌اند.

منابع پزشکی همچنین گزارش دادند که بیمارستان‌های نوار غزه پیکر ۲۲ ​​فلسطینی، از جمله پنج شهید حملات اخیر و همچنین ۱۷ پیکر که از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند، را تحویل گرفتند.

انتهای پیام/