مسکو:

همکاری میان روسیه و کره شمالی تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست

معاون وزیر دفاع روسیه، تأکید کرد که همکاری بین روسیه و کره شمالی علیه کشورهای ثالث نیست، مگر اینکه آن کشورها متجاوز باشند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «اولگ ساولیف»، معاون وزیر دفاع روسیه، تأکید کرد که همکاری بین روسیه و کره شمالی علیه کشورهای ثالث نیست، مگر اینکه آن کشورها متجاوز باشند.

ساولیف اظهار داشت: «من همچنین می‌خواهم به مسائل مطرح شده در جلسه امروز در مورد همکاری روسیه و کره شمالی بپردازم. می‌خواهم تأکید کنم که این دقیقاً الگویی است که همکاری بر اساس آن بنا شده است، به استثنای اصل هر کسی که علیه ماست. این همکاری علیه کشورهای ثالث نیست، مشروط بر اینکه این کشورهای ثالث اقدامات خصمانه‌ای علیه روسیه و کره شمالی انجام ندهند.»

وی تأیید کرد که «این یک توافق کاملاً شفاف، در دسترس همه و یک تعهد متقابل است.»

