پادشاهی عمان خواستار ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا شد
سلطنت عمان که میزبان چندین دور از مذاکرات میان آمریکا و ایران پیش از تعلیق آن پس از جنگ ۱۲ روزه در ژوئن گذشته بوده است، امروز دو طرف را به ازسرگیری گفتوگوها فراخواند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، امروز- شنبه- در حاشیه کنفرانس سالانه «گفتوگوی منامه» که توسط مؤسسه بینالمللی مطالعات راهبردی در بحرین برگزار شد، اعلام کرد که مسقط خواستار ازسرگیری مذاکرات هستهای میان ایران و آمریکا است.
البوسعیدی با اشاره به اینکه کشورش امسال میزبان پنج دور مذاکرات بین تهران و واشنگتن بوده است، افزود: «تنها سه روز پیش از ششمین دور مذاکرات که میتوانست سرنوشتساز باشد، اسرائیل بمبها و موشکهای خود را در اقدامی خرابکارانه، غیرقانونی و مرگبار علیه ایران شلیک کرد.»
مذاکرات هستهای ایران و آمریکا که با میانجیگری عمان برگزار میشد، پس از این تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی متوقف شد. این حمله باعث شد تنشها میان تهران و واشنگتن، افزایش یابد.
در جریان این جنگ ۱۲ روزه، ایالات متحده نیز حملاتی را علیه برخی اهداف ایرانی انجام داد. مذاکرات پیشین در عمان بر برنامه هستهای ایران متمرکز بود و توقف آنها نگرانیها از تشدید تنشها در منطقه را بالا برده است.
وزیر خارجه عمان همچنین از کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس خواست تا اولویت خود را به گفتوگو با ایران و دیگر بازیگران منطقهای که همواره به عنوان رقبای منطقهای شناخته شدهاند، اختصاص دهند.
او گفت: در طول سالها، کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس عمدتا تنها به منزوی کردن ایران اکتفا کردهاند و اجازه دادهاند این وضعیت ادامه یابد، اما ما معتقدیم این رویه باید تغییر کند. عمان همواره نقش میانجی با تهران را بر عهده داشته و امیدوار است سازوکار گفتوگویی فراگیر با همه کشورهای منطقه، از جمله ایران، عراق و یمن، ایجاد شود.