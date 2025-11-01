قسد از انجام عملیاتی علیه داعش در الرقه خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، نیروی دموکراتیک سوریه (قسد) امروز شنبه از اجرای عملیات امنیتی هماهنگ در شهر الرقه برای هدف قرار دادن بقایای گروه تروریستی داعش خبر داد.

در بیانیه قسد آمده است که با همکاری و حمایت کامل نیروهای ائتلاف بین‌المللی، عملیات امنیتی هماهنگی در شهر الرقه برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های گروه تروریستی داعش انجام شد.

نیروی دموکراتیک سوریه اعلام کرد که این عملیات در تداوم پایبندی ثابت این گروه به مبارزه با تروریسم تا ریشه کن کردن نهایی آن از سوریه انجام شده است.

