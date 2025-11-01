به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رودیون میروشنیک» فرستاده ویژه وزارت خارجه روسیه ، در جریان سخنرانی در جلسه عمومی سومین مجمع دیپلمات‌های جوان «مرکوری-۲۰۲۵» در «ماریوپول» غرب را به دست‌کاری قوانین بشردوستانه بین‌المللی در جهت منافع خود متهم کرد.

وی اظهار داشت: «سوال اصلی امروز این است که آیا هنجارهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا به عبارت ساده، قوانین جنگ اصلا رعایت می‌شوند. آیا به جنایات علیه غیرنظامیان، نقض حقوق اسرای جنگی و سایر جنایات جنگی که توسط رژیم کیف مرتکب شده است، واقعا رسیدگی می‌شود؟»

میروشنیک توضیح داد که قدرت‌های غربی در خلق روایت‌های دروغین استاد شده‌اند.

وی تاکید کرد: «آیا آنها واقعا به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه اهمیت می‌دهند؟ قطعا نه. آنها مایلند این هنجارها را برای رسیدن به اهداف خود دستکاری کنند».

