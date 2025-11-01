میروشنیک:
غرب از قوانین بشردوستانه برای ایجاد اخبار دروغین استفاده میکند
فرستاده ویژه وزارت خارجه روسیه غرب را به دستکاری قوانین بشردوستانه بینالمللی متهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رودیون میروشنیک» فرستاده ویژه وزارت خارجه روسیه ، در جریان سخنرانی در جلسه عمومی سومین مجمع دیپلماتهای جوان «مرکوری-۲۰۲۵» در «ماریوپول» غرب را به دستکاری قوانین بشردوستانه بینالمللی در جهت منافع خود متهم کرد.
وی اظهار داشت: «سوال اصلی امروز این است که آیا هنجارهای حقوق بینالملل بشردوستانه یا به عبارت ساده، قوانین جنگ اصلا رعایت میشوند. آیا به جنایات علیه غیرنظامیان، نقض حقوق اسرای جنگی و سایر جنایات جنگی که توسط رژیم کیف مرتکب شده است، واقعا رسیدگی میشود؟»
میروشنیک توضیح داد که قدرتهای غربی در خلق روایتهای دروغین استاد شدهاند.
وی تاکید کرد: «آیا آنها واقعا به اصول حقوق بینالملل بشردوستانه اهمیت میدهند؟ قطعا نه. آنها مایلند این هنجارها را برای رسیدن به اهداف خود دستکاری کنند».