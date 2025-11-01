خبرگزاری کار ایران
مخالفت اردن با حضور نیروی غربی برای حکومت و اداره نوار غزه
وزیر امور خارجه اردن، مخالفت کشورش با حضور نیروی غربی برای حکومت و اداره نوار غزه را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ایمن صفدی»، وزیر امور خارجه اردن، مخالفت کشورش با حضور نیروی غربی برای حکومت و اداره نوار غزه را اعلام کرد.

صفدی در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که اردن با مصر برای آموزش نیروی پلیس فلسطین برای غزه به توافق رسیده است و تأیید کرد که مقدمات این کار در حال انجام است.

پیش از این،  پادشاه اردن آمادگی این کشور و مصر را برای آموزش گسترده نیروهای امنیتی فلسطین تأیید کرد.

 

