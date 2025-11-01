انهدام یک خودروی ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، گردان نابلس در سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی امروز -شنبه- از انهدام یک خودروی متعلق به رژیم صهیونیستی خبر داد.

این گروه اعلام کرد که مجاهدانش در ساعات اولیه بامداد امروز، با انفجار یک بمب کنترل از راه دور از نوع سجیل علیه یک وسیله نقلیه نظامی صهیونیستی، آن را منهدم و از کار انداختند.

پیش از این نیز گردان خلیل سرایا القدس جمعه شب اعلام کرده بود که در شهرک بیت امر، با نیروهای دشمن که به این شهرک یورش برده‌اند، طبق شرایط و داده‌های میدانی مقابله کرده و با تعدادی بمب ضد نفر، نیروهای پیاده نظام دشمن را هدف قرار داده و تلفات قطعی در صفوف آن‌ها وارد کرده‌اند.

انتهای پیام/