خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انهدام یک خودروی ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

انهدام یک خودروی ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
کد خبر : 1707802
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، یک خودروی ارتش رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری منهدم کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، گردان نابلس در سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی امروز -شنبه- از انهدام یک خودروی متعلق به رژیم صهیونیستی خبر داد.

این گروه اعلام کرد که مجاهدانش در ساعات اولیه بامداد امروز، با انفجار یک بمب کنترل از راه دور از نوع سجیل علیه یک وسیله نقلیه نظامی صهیونیستی، آن را منهدم و از کار انداختند.

پیش از این نیز گردان خلیل سرایا القدس جمعه شب اعلام کرده بود که در شهرک بیت امر، با نیروهای دشمن که به این شهرک یورش برده‌اند، طبق شرایط و داده‌های میدانی مقابله کرده و با تعدادی بمب ضد نفر، نیروهای پیاده نظام دشمن را هدف قرار داده و تلفات قطعی در صفوف آن‌ها وارد کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ