به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات محلی در هند امروز -شنبه- اعلام کردند که ازدحام جمعیت در یک معبد محبوب در جنوب این کشور دست‌کم ۷ کشته و ده‌ها مصدوم بر جای گذاشت.

«کی. وی. ماهسورا ردی» افسر ارشد پلیس، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «این حادثه در معبد سوامی ونکاتسوارا در منطقه سریکاکولام ایالت آندرا پرادش رخ داد، جایی که صدها نفر از پیروان آیین هندو برای بزرگداشت، اکاداشی، یکی از روزهای مقدس هندوئیسم، گرد هم آمده بودند».

وی گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که یک دیواره آهنی که برای حفظ صف زائران در معبد در نظر گرفته شده بود، شکسته و منجر به این حادثه شده است.

