به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارک کارنی» نخست وزیر کانادا امروز -شنبه- گفت که از «دونالد ترامپ » رئیس جمهور ایالات متحده بابت تبلیغات سیاسی ضد تعرفه‌ای عذرخواهی کرده و از «داگ فورد» نخست وزیر انتاریو خواسته تا آنرا پخش نکند.

کارنی پس از شرکت در نشست آسیا-اقیانوس آرام در کره جنوبی، در جمع خبرنگاران گفت که هنگامی در یک مهمانی ضیافت شام به میزبانی رئیس جمهور کره جنوبی در روز چهارشنبه شرکت کردند از ترامپ به صورت خصوصی عذرخواهی کرد.

نخست وزیر کانادا با تایید اظهارات ترامپ در روز جمعه گفت: «من از رئیس جمهور عذرخواهی کردم».

وی همچنین تایید کرد که این تبلیغ را پیش از پخش شدن تماشا کرده بود اما مخالف استفاده از آن بود.

