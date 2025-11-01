ایران منابع و مسیرهای لجستیکی را برای حمله احتمالی به اسرائیل بسیج کرده است

به گزارش ایلنا، روزنامه معاریو در گزارشی ادعایی نوشت: جنبش النجباء دارای روابط نزدیک با حزب‌الله لبنان است و در گذشته نیز مسئولیت برخی عملیات پهپادی علیه اهداف اسرائیل را بر عهده گرفته بود.

معاریو در ادامه نوشت که ارتش اسرائیل و سازمان موساد در حال آماده‌سازی خود برای مقابله با «تهدید فزاینده از جبهه عراق» هستند.

بر اساس این گزارش، منابع امنیتی در تل‌آویو مدعی شده‌اند که ایران منابع گسترده‌ای را برای تقویت توان گروه‌های مقاومت در عراق بسیج کرده و این نیروها آماده‌اند تا در صورت صدور دستور، علیه اسرائیل از محورهای زمینی و هوایی وارد عمل شوند.

به ادعای این روزنامه، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اخیرا به عراق سفر کرده تا درباره هماهنگی‌های لازم با فرماندهان گروه‌های مقاومت برای مقابله با تجاوزات رژیم اسرائیل گفت‌وگو کند.

به نوشته معاریو، یکی از سناریوهای احتمالی مورد بررسی، شلیک موشک و پهپاد از خاک عراق به سمت اهداف اسرائیلی است؛ مشابه الگویی که در اوج جنگ «شمشیرهای آهنین» در نوار غزه دنبال شد. همچنین این روزنامه احتمال «عملیات زمینی از عراق به‌سمت سوریه و در نهایت مرز اردن و فلسطین اشغالی» را نیز مطرح کرده است.

به ادعای منابع صهیونیستی، گروه‌های مقاومت عراقی مسیرهای ارتباطی و لجستیکی مهمی را بین عراق و سوریه کنترل می‌کنند و از این مسیرها برای پشتیبانی از حزب‌الله لبنان استفاده می‌شود.

معاریو همچنین به نقل از منابع خارجی مدعی شد که نیروی هوایی اسرائیل با کمک موساد حملاتی را علیه مواضع نیروهای مقاومت در خاک عراق انجام داده است.

این روزنامه نوشت که تل‌آویو از طریق آمریکا و برخی کشورهای منطقه، پیام‌های تهدیدآمیزی به دولت عراق ارسال کرده و از آن خواسته است مانع فعالیت آزادانه «گروه‌های وابسته به ایران» در خاک خود شود.

در پایان گزارش آمده است که تل‌آویو بودجه‌ای معادل ۵.۵ میلیارد شِکِل برای ایجاد موانع امنیتی در مرزهای شرقی خود با اردن و سوریه اختصاص داده است. وزارت جنگ این رژیم اعلام کرده که مراحل اولیه مناقصات مربوط به احداث دیوار امنیتی به پایان رسیده و عملیات اجرایی آن در هفته‌های آینده آغاز می‌شود.

