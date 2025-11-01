به گزارش ایلنا به آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه در پس از دیدار با «مارگوس تاشکانا» وزیرخارجه استونی با وی نشست خبری مشترک در وزارت خارجه ترکیه برگزار کرد.

فیدان در این نشست با بیان اینکه او و همتای استونیایی در جریان این دیدار تحولات اخیر غزه را مورد بررسی قرار دادند، گفت: «نتانیاهو به دنبال بهانه برای نقض آتش‌بس و آغاز مجدد نسل کشی در مقابل دیدگان تمام جهان است. این کاملا آشکار است و برای اسرائیل ضروی است تا برای حفظ امید به صلح پایدار و برقراری امنیت منطقه‌ای از آتش‌بس پیروی کند».

فیدان اظهار داشت که ترکیه با امضای اعلامیه شرم الشیخ، مسئولیت مهمی را بر عهده گرفته است و در تلاش است تا با همکاری و هماهنگی نزدیک با همه کشورهای ذیربط، آتش‌بس را دائمی نگه دارد.

وی افزود: «انتقال پیام‌های لازم به اسرائیل در این زمینه برای جامعه بین‌المللی بسیار مهم است».

