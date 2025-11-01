توقف پروازها در فرودگاه برلین در پی مشاهده پهپادهای ناشناس

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، فرودگاه براندنبورگ برلین ‌‌پس از مشاهده پهپادهای ناشناس، نزدیک به دو ساعت پروازهای خود را متوقف کرد.

این حادثه در پی به مجموعه حوادث مشابهی که اروپا اخیراً شاهد آن بوده است، روی داده است.

سخنگوی فرودگاه در بیانیه‌هایی به رسانه‌های فرانسوی توضیح داد که برخاستن و فرود هواپیماها بین ساعت ۸:۰۸ شب (۱۹:۰۸ به وقت گرینویچ) و ۹:۵۸ شب جمعه متوقف شده است که این امر مستلزم تغییر مسیر تعدادی از پروازها به سایر فرودگاه‌های آلمان بوده است.

ممنوعیت پروازهای شبانه در برلین نیز تا حدی لغو شد‌ تا تأثیر این تعلیق بر ترافیک هوایی کاهش یابد.

وی تأیید کرد که اکنون اوضاع تحت کنترل است و خطر «فعلا» رفع شده است.

