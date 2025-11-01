خبرگزاری کار ایران
محمود عباس:

کشور فلسطین ظرف ۴ تا ۵ ساله آینده تشکیل خواهد شد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به تکمیل اصلاحات مدنظر واشنگتن در این تشکیلات گفت، باور دارد که کشور فلسطین ظرف ۴ تا ۵ سال آینده تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری الحدث، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به تکمیل اصلاحات مدنظر واشنگتن در این تشکیلات گفت، باور دارد که کشور فلسطین ظرف ۴ تا ۵ سال آینده تشکیل خواهد شد.

عباس که برای شرکت در مراسم افتتاح موزه بزرگ مصر، به قاهره سفر کرده است در مصاحبه‌ای تلویزیونی به جزئیات دیدارش با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور امریکا در کنفرانس شرم الشیخ مصر اشاره کرد.

وی گفت که دیدار با ترامپ در شرم الشیخ از قبل برنامه‌ریزی نشده بود و «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه این دیدار را تسهیل کرد.

عباس گفت که در این دیدار ضمن تشکر از ترامپ بابت برقراری آتش‌بس در غزه از او خواستم در کنفرانس بازسازی غزه و کنفرانس صلح آینده مشارکت داشته باشد.

عباس افزود باورد دارد که کشور فلسطین ظرف ۴ تا ۵ ساله آینده تشکیل خواهد شد.

 

