اوباما: اطمینان ندارم که آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ دوام بیاورد
سیانان گزارش داد که رئیس جمهور پیشین ایالات متحده چندان اطمینان ندارد که این کشور بتواند تحت سیاستهای رئیس جمهور کنونی دوام بیاورد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «باراک اوباما» ۶۴ ساله، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده، چندان مطمئن نیست که آمریکا بتواند از ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی این کشور جان سالم به در ببرد.
افراد نزدیک به اوباما روز جمعه به سیانان گفتند که حملات مستقیم ترامپ برای جلوگیری از قدرت دموکراتها، رئیس جمهور سابق را در مورد سرنوشت حزبش نگران کرده است.
«اریک هولد» دادستان کل سابق و دوست قدیمی اوباما، گفت: «آسیب آنقدر عمیق است که این امر مستلزم رویکردی به طر کلی متفاوت و مشارکتی متفاوت به طور خاص توسط رئیس جمهور اوباما است. در طول مسیر آسیبهایی وارد خواهد شد، شکی در این مورد نیست. ما در هر نبردی پیروز نخواهیم شد».
اوباما و دستیارانش در حال بازنگری استراتژی او برای حفظ حضور عمومی کمسروصدا هستند.
یک منبع داخلی گفت: «او نمیخواهد رهبر حزب باشد، او رهبر جهان آزاد بود. اما گاهی اوقات احساس میکند که باید حرف دلش را بزند».